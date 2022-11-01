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Шадаев высказался против драконовских мер в отношении уехавших IT-сотрудников

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Минцифры России выступает против драконовских мер в отношении уехавших за рубеж IT-специалистов, заявил глава министерства Максут Шадаев.
Шадаев высказался против драконовских мер в отношении уехавших IT-сотрудников
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

«Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали», — цитирует его РИА Новости.

Шадаев отметил, что Минцифры не просит компании принимать меры в отношении сотрудников, которые уехали и продолжают работать за рубежом.

«Наша задача — разработать программу обратной релокации и на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать», — подчеркнул Шадаев.

Ранее правительство России утвердило план первоочередных мер в экономике в условиях частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизованным гражданам, а также участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей предоставляется право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.

Российский президент также подписал закон о трудовых правах мобилизованных.

Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации среди работников сферы IT и связи.

Кроме того, ведомство попросило руководителей IT-компаний обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% зарплаты.

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