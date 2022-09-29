Глав IT-компаний попросили ежемесячно выплачивать мобилизованным не менее 80% зарплаты

Минцифры просит руководителей IT-компаний обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% зарплаты.

«Просим руководителей IT-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В качестве других мер поддержки Минцифры перечислило единовременные выплаты мобилизованным сотрудникам нескольких окладов и оформление полисов ДМС для их семей.

Минцифры России ранее опубликовало список из 195 специальностей, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации среди работников сферы IT и связи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в настоящее время прорабатываются дополнительные решения для предоставления различных льгот призывникам, подпавшим под частичную мобилизацию.