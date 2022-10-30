Гастроэнтеролог Бережная назвала полезные для здоровья крупы

Гастроэнтеролог, диетолог кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала в беседе с RT, какие каши являются самыми полезными, а также назвала категорию людей, которым такой продукт противопоказан.

По словам кандидата медицинских наук, каша должна быть из цельного зерна.

«Каша, которая варится две минуты, и крупа, которая варится 15—20 минут, — это совершенно разные продукты по количеству клетчатки», — объяснила врач.

По её мнению, если изредка употреблять каши быстрого приготовления, то большого вреда для организма не будет.

«Те продукты, которые содержат мало клетчатки, плохо влияют на ЖКТ, потому что она необходима для питания микробиоценоза, соответственно, уменьшает риск развития рака кишечника», — рассказала специалист.

Она также отметила, что есть каши, которые содержат очень мало микроэлементов, витаминов, клетчатки, например манка.

«Гречка, рис (особенно нешлифованный), киноа, пшено — все эти крупы являются полноценными, потому что содержат не только клетчатку, но и микроэлементы, витамины группы В, достаточное количество белка — то, что полезно для организма», — подчеркнула Бережная.

Также, по словам диетолога, существует группа людей с врождёнными заболеваниями, которые могут проявиться в любом возрасте.

«Так называемая целиакия — врождённая непереносимость белка злаковых. Она встречается в России с частотой 1 на 100. Те крупы, которые содержат глютен (пшеница, рожь и контаминированный глютеном овёс), таким людям категорически противопоказаны», — сообщила собеседница RT.

В качестве ещё одного индивидуального случая врач назвала аллергическую реакцию на травы, которая, в свою очередь, может вызывать перекрёстную реакцию на крупы.

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