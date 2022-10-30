Нутрициолог Свиридова назвала способствующие успокоению продукты
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Как пояснила эксперт, ромашковый чай всегда считался главным помощником в «нервные» дни.
«Учёные доказали, что это растение может снижать симптомы депрессии и помогать при тревожных расстройствах», — подчеркнула внешний консультант подписки «Пакет» от Х5.
Также она добавила, что шоколад повышает уровень серотонина, улучшает работу мозга и помогает справиться с беспокойством.
«Причём, вопреки заблуждениям, пользу приносит не только горький, но и молочный шоколад. Однако важно помнить, что это очень калорийный продукт, поэтому злоупотреблять им не стоит», — заявила собеседница RT.
Кроме того, эксперт напомнила о бананах, поскольку содержащиеся в них аминокислоты способствуют выработке серотонина.
Помимо этого, бананы содержат калий и магний, которые помогают организму противостоять стрессу.
Специалист добавила, что стоит обратить внимание и на зелёный чай — в нём содержатся антиоксиданты и аминокислоты, укрепляющие здоровье мозга, снижающие тревожность и усиливающие выработку дофамина и серотонина.
Ещё нутрициолог посоветовала включить в свой рацион авокадо, подчеркнув, что оно не только отлично побеждает чувство голода, но и обладает антистрессовым воздействием.
В период стресса необходимо есть орехи, поскольку в них содержатся магний, цинк, витамины группы В и кислоты омега-3, помогающие перенапряжённому организму прийти в себя, заявила Свиридова.
«Наполненные клетчаткой и витаминами ягоды отлично подойдут в качестве здорового перекуса, нормализуют пищеварение и сдержат скачки сахара», — заключила собеседница RT.
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