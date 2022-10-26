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Суд арестовал экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского

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Тверской суд Москвы арестовал экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина. — RT) по делу о вымогательстве.
Суд арестовал экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кузьмину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 декабря», — цитирует ТАСС решение судьи.

Ранее сообщалось, что глава Ростеха Сергей Чемезов объявлен потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского.

Суд в Москве арестовал Суханова, он заявил о готовности частично признать вину и извиниться перед Чемезовым.

Защита Суханова обжалует его арест.

26 октября источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме и задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. По данным собеседника, сама Собчак тоже стала фигурантом этого дела и могла быть задержана, если бы не покинула Россию.

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