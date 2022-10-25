Диетолог Соломатина рассказала о вреде круассанов и тяжёлой пищи на завтрак
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Так, в беседе с Life.ru диетолог рассказала, что самым популярным вредным блюдом на завтрак является круассан, так как содержащиеся в нём трансжиры разрушают клетки и повышают уровень глюкозы.
Диетолог также посоветовала отказаться на завтрак от жареной картошки, оставшегося с вечера мяса по-французски, а также от блюд, обильно политых майонезом, так как на их переваривание организм тратит очень много сил.
Острые блюда также не стоит включать в утреннее меню, так как они могут повредить слизистую желудка, резюмировала врач.
Ранее кандидат медицинских наук член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в беседе с «Москвой 24» рассказала о вариантах полезного осеннего завтрака.