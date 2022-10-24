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Нутрициолог Макарова отметила низкую эффективность монодиет и детоксов при похудении

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Нутрициолог, специалист по здоровому питанию, член Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова рассказала о вреде радикальных методов похудения.
Нутрициолог Макарова отметила низкую эффективность монодиет и детоксов при похудении
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«Чистки, детоксы, монодиеты и прочие мероприятия такого плана — это бестолковые затеи. Ведь все они приводят к обратному: да, поначалу можно заметить какой-то эффект, но потом всё вернётся, и в большем объёме. Чем раньше вы откажетесь от поисков быстрых решений, тем меньше времени (а может, и денег) вы потратите на эти бессмыслицы», — объяснила специалист в беседе с сайтом издания «Аргументы и Факты».

Необходимо выстроить свой рацион с дефицитом килокалорий, но не с жёстким и мучительным, а с небольшим, порекомендовала Макарова.

Желающим похудеть она также посоветовала ставить перед собой реальные цели.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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