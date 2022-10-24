Терапевт Кривцова посоветовала есть квашеную капусту для профилактики простуд
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«Издревле в России на зиму квасили капусту. Этот метод заготовки позволяет сохранить высокую дозу витамина C в продукте. Сам процесс квашения и повышенное содержание натриевой соли позволяют справиться с осенней непогодой», — отметила Кривцова в разговоре с URA.RU.
Другой источник этого витамина — шиповник, его лучше употреблять в качестве отвара вместо чая, сказала диетолог.
Также осенью для поддержания здоровья крайне важны яблоки. По словам врача, в российских сортах яблок витамины сохраняются значительно лучше, чем в южных.
Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу в преддверии зимы.