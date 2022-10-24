Диетолог Дианова рассказала, что сытный суп можно считать полноценным обедом
«Есть так называемые сытные супы. В них обязательно присутствуют углеводы, то есть картофель, какая-нибудь крупа или макаронные изделия. Также в них обязательно имеется достаточное количество мяса или рыбы — от 70 до 100 г. И ещё в такие супы обязательно кладётся много овощей. Это полноценный приём пищи», — уточнила Дианова в интервью Радио Sputnik.
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