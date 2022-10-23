Кобзев: семьи из дома в Иркутске, на который упал Су-30, получат по 100 тысяч рублей

Две семьи, на чей дом в Иркутске упал самолёт Су-30, получат по 100 тыс. рублей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«У нас в случае нанесения ущерба полностью или частично 100 тыс. рублей выделяется, поэтому во вторник эти деньги две семьи получат», — цитирует ТАСС Кобзева.

Он отметил, что дальше работа будет вестись индивидуально.

23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.

При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет.

Следствие возбудило уголовное дело.