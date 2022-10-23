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МЧС: пожар после падения самолёта Су-30 в Иркутске ликвидирован

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Пожар, возникший после падения самолёта Су-30 в Иркутске, ликвидировали. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.
МЧС: пожар после падения самолёта Су-30 в Иркутске ликвидирован
  • РИА Новости

«На данный момент все работы по аварийно-спасательным работам и по тушению пожара завершены», — цитирует его ТАСС.

23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.

При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет.

Следствие возбудило уголовное дело.

Без электроэнергии после крушения самолёта Су-30 в Иркутске осталось 150 домов.

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