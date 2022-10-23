МЧС: пожар после падения самолёта Су-30 в Иркутске ликвидирован
- РИА Новости
«На данный момент все работы по аварийно-спасательным работам и по тушению пожара завершены», — цитирует его ТАСС.
23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.
При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет.
Следствие возбудило уголовное дело.
Без электроэнергии после крушения самолёта Су-30 в Иркутске осталось 150 домов.