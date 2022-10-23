МЧС: самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта
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«Во время испытательного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. Самолёт упал в городской черте, в секторе частной застройки», — говорится в сообщении.
Площадь пожара после падения самолёта на дом в Иркутске достигла 200 кв. м.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что, по предварительным данным, самолёт категории Су упал на двухэтажный дом в Иркутске.