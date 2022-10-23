МЧС: два пилота погибли при крушении самолёта Су-30 в Иркутске
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Об этом сообщили в управлении МЧС России по региону.
«Самолёт упал в городской черте, на двухэтажный дом. К счастью, людей в этот момент в доме не было. Однако погибли два члена экипажа», — говорится в сообщении.
Пожар в частном секторе Иркутска после падения Су-30 локализован.
Самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.
Площадь пожара после падения самолёта на дом достигла 200 кв. м.