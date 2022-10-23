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После падения Су-30 в Иркутске 150 домов остались без электроэнергии

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Без электроэнергии после крушения самолёта Су-30 в Иркутске остались 150 домов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Иркутской области.
После падения Су-30 в Иркутске 150 домов остались без электроэнергии
  • Gettyimages.ru

«150 домов без света. В 22:30 (17:30 мск. — RT) нужно их всех подключить», — приводит сообщение ТАСС.

Самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки. Площадь пожара после падения самолёта на дом достигла 200 кв. м.

При крушении самолёта Су-30 в Иркутске погибли два пилота, жертв среди населения нет.

Следствие возбудило уголовное дело по факту падения самолёта.

Открытое горение на месте падения Су-30 ликвидировано.

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