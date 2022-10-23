По факту падения самолёта Су-30 в Иркутске возбуждено уголовное дело

Следствие возбудило уголовное дело по факту падения самолёта Су-30 в Иркутске.

«Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолёта Су-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытание без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК России», — говорится в сообщении СК России в Telegram.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.

Площадь пожара после падения самолёта на дом достигла 200 кв. м.

При крушении самолёта Су-30 в Иркутске погибли два пилота, жертв среди населения нет.