Пожарные ликвидировали открытое горение на месте падения Су-30 в Иркутске

Пожарные ликвидировали открытое горение на месте падения самолёта Су-30 в Иркутске.

Об этом сообщили в управлении МЧС России по региону.

«Пожарные ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.

Самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.

Площадь пожара после падения самолёта на дом достигла 200 кв. м.

При крушении самолёта Су-30 в Иркутске погибли два пилота, жертв среди населения нет.

Следствие возбудило уголовное дело по факту падения самолёта.