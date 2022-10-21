Психиатр Благинина напомнила, что стресс может стать причиной развития астении

Врач-психиатр, психотерапевт кандидат медицинских наук Наталья Благинина, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, назвала основные симптомы астении.

Постоянная усталость, быстрая утомляемость, прокрастинация, эмоциональная подавленность — всё это может быть прямыми симптомами астении, отметила специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Благинина выделила несколько видов астении: посттравматическая, хроническая, астенический синдром при длительном умственном переутомлении, астенический синдром при хронической интоксикации.

Среди причин развития астении врач упомянула стресс, авитаминоз, гормональные нарушения и другие факторы.

Ранее геронтолог, гериатр доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал, что правильный режим движения и питания позволяет снизить скорость старения организма.