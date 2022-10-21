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Психиатр Благинина напомнила, что стресс может стать причиной развития астении

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Врач-психиатр, психотерапевт кандидат медицинских наук Наталья Благинина, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, назвала основные симптомы астении.
Психиатр Благинина напомнила, что стресс может стать причиной развития астении
  • Gettyimages.ru

Постоянная усталость, быстрая утомляемость, прокрастинация, эмоциональная подавленность — всё это может быть прямыми симптомами астении, отметила специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Благинина выделила несколько видов астении: посттравматическая, хроническая, астенический синдром при длительном умственном переутомлении, астенический синдром при хронической интоксикации. 

Среди причин развития астении врач упомянула стресс, авитаминоз, гормональные нарушения и другие факторы.

Ранее геронтолог, гериатр доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал, что правильный режим движения и питания позволяет снизить скорость старения организма.

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