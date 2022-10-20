Психолог Лобанова рассказала, что стресс может быть причиной компульсивного переедания

Медицинский психолог Диана Лобанова рассказала о причинах компульсивного переедания.

«Компульсивное означает «навязчивое, не контролируемое сознанием». Человек не способен остановиться, даже применяя силу воли. Это расстройство связано с перееданием даже при отсутствии чувства голода», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, такое переедание часто возникает у людей, воспринимающих пищу как «топливо», а усугубляет ситуацию стресс.

«Когда человек находится в стрессовой ситуации, ему прежде всего необходимо почувствовать себя, своё тело, свой вес, немного «заземлиться». Поэтому очень часто в стрессовых ситуациях мы начинаем есть буквально как маленькие дети», — объяснила Лобанова.

Чтобы предотвратить переедание во время стресса, она посоветовала медленно выпить стакан тёплой или горячей воды, после чего подумать, есть ли состояние голода в принципе.

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