Диетолог Русакова посоветовала ограничить употребление мучного и сладкого при гипотиреозе

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова посоветовала людям с гипотиреозом (недостатком гормонов щитовидной железы) минимизировать употребление мучного и сладкого.

В беседе с «Москвой 24» диетолог объяснила, что у таких пациентов сниженная скорость обмена веществ, поэтому им лучше исключить из рациона калорийные продукты, чтобы не набирать вес.

«Такие люди затрачивают меньше калорий, чем человек с такой же массой тела, полом и возрастом, но без гипотиреоза. Поэтому рекомендуется сокращать калорийность рациона, преимущественно ограничивать простые углеводы», — уточнила Русакова.

Вместо этих продуктов можно включить в рацион постное мясо, птицу, рыбу, овощи, фрукты и ягоды, посоветовала врач.

Ранее геронтолог, гериатр доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал, что правильный режим движения и питания позволяет снизить скорость старения организма.