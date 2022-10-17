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Диетолог Гридина отметила пользу зелени и орехов для иммунитета

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Врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала, что укрепить иммунитет помогут кисломолочные продукты, свежая зелень и орехи.
Диетолог Гридина отметила пользу зелени и орехов для иммунитета
  • Gettyimages.ru
  • © Lucy Lambriex

В разговоре с Life.ru она отметила, что для здоровья полезны йогурты без добавок с бифидо- и лактобактериями, которые положительно сказываются на работе кишечника, а это усиливает способность организма противостоять вирусам.

«Вторым продуктом является свежая зелень. В зелени много витаминов А, В и Е. Например, в кинзе много микроэлементов, которые отвечают за укрепление иммунитета. Также многие виды зелени — укроп, петрушка, рукола и другие — обладают противовоспалительными свойствами», — добавила Гридина.

По её словам, также орехи укрепляют иммунитет — за счёт большого количества цинка, полезных жиров и витаминов, в частности омега-3.

Ранее диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков в беседе с URA.RU рассказал, что куриные яйца могут вызывать нетипичные аллергические реакции, такие как аутоиммунные заболевания или синдром хронической усталости.

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