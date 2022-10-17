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Врач Павличенко рассказала, что оливковое масло и ягоды тормозят процессы старения в организме

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Кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала, какие продукты помогают бороться с избытком свободных радикалов, ускоряющих процессы старения в организме.
Врач Павличенко рассказала, что оливковое масло и ягоды тормозят процессы старения в организме
  • Gettyimages.ru
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Для борьбы со свободными радикалами в рацион нужно включить продукты, содержащие антиоксиданты, сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru».

В частности, стоит обратить внимание на оливковое масло первого холодного отжима, богатое витамином Е, а также красные и синие ягоды.

Доказано, что регулярное потребление ягод улучшает кратковременную память у пожилых людей и помогает отсрочить наступление деменции, отметила эксперт.

Также в ряду полезных продуктов, помогающих бороться со старением, Павличенко назвала зелёные листовые овощи, орехи и семена, а также авокадо.

Ранее геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал о факторах, влияющих на скорость старения.

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