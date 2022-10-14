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Диетолог Гинзбург рассказал, что острый перец и имбирь ускоряют процесс снижения веса

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Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что острый перец и имбирь позволят человеку эффективнее добиваться успехов в процессе похудения.
Диетолог Гинзбург рассказал, что острый перец и имбирь ускоряют процесс снижения веса
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  • © Yana Tatevosian / 500px

В беседе с URA.RU специалист отметил, что вес не уйдёт вследствие употребления этих продуктов. Однако если человек занимается спортом, ограничивает себя в питании, то острая еда сделает процесс более эффективным.

«Приправы, специи делают организм здоровее, если нет язвы, гастрита. И статистика показывает, что восточные приправы снижают вероятность плохих событий, например сердечно-сосудистых или онкозаболеваний», — заключил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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