Диетолог Гинзбург рассказал, что острый перец и имбирь ускоряют процесс снижения веса

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что острый перец и имбирь позволят человеку эффективнее добиваться успехов в процессе похудения.

В беседе с URA.RU специалист отметил, что вес не уйдёт вследствие употребления этих продуктов. Однако если человек занимается спортом, ограничивает себя в питании, то острая еда сделает процесс более эффективным.

«Приправы, специи делают организм здоровее, если нет язвы, гастрита. И статистика показывает, что восточные приправы снижают вероятность плохих событий, например сердечно-сосудистых или онкозаболеваний», — заключил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.