Сомнолог Черкасова рассказала, как улучшить качество сна на фоне стресса

Врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с RT рассказала о влиянии стресса на сон и о том, как улучшить качество сна на фоне стресса.

По словам специалиста, не спать под воздействием стресса «является нормой для 30% населения».

«Когда человек в ожидании раннего вылета, перед ответственным мероприятием или после конфликтных, непростых ситуаций может не спать — это нормально. Первая рекомендация для людей, которые плохо спят после стресса, — понять, что это может быть и нормальным явлением, если они на протяжении всей жизни склонны к подобному, это называется реактивный сон», — рассказала сомнолог.

Она также отметила, что когда человек понимает, что это его индивидуальный вариант нормы, то зачастую «у него меньше фокуса на проблеме стресса».

«Если человек не поспал на фоне стресса одну ночь, то ему стоит встать в своё обычное время, не давать себе дополнительного времени, чтобы отоспаться, прилечь днём или пораньше лечь вечером… просто среагировать на это как на будничную ситуацию, и с большой вероятностью сон скоро стабилизируется», — объяснила Черкасова.

Для улучшения качества сна на фоне стресса специалист рекомендовала отказаться от кофеина.

«Когда человек ложится и понимает, что не заснёт на фоне стресса, если он не заснул в течение 15 минут, стоит встать, уйти в другую комнату, там включить неяркий свет и, например, читать книгу или заниматься каким-то другим рутинным делом, но только это не должны быть работа или компьютер. Возвращаться в постель нужно, когда появится истинная сонливость», — подчеркнула собеседница RT.

В качестве ещё одной антистресс-рекомендации врач отметила физическую нагрузку «в зависимости от переносимости и натренированности человека».

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