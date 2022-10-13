Диетолог Русакова рассказала, что мятный чай помогает справляться со стрессом
- Gettyimages.ru
«Травяные чаи, например ромашка, мята, липа или боярышник, нормализуют уровень кортизола, позволяя нервной системе успокоиться. Цитрусовые: лимон, апельсин, грейпфрут снижают уровень кортизола в крови. А источники магния, такие как бурый рис, шпинат, бананы, обладают эффектом «антистресс», — отметила Русакова в разговоре с URA.RU.
Она также напомнила, что сыр, творог, бобовые и цельнозерновые продукты очень полезны для нервной системы из-за содержания аминокислоты триптофан, которая помогает мозгу вырабатывать серотонин.
Ранее диетолог д. м. н. Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.