Диетолог Русакова рассказала, что мятный чай помогает справляться со стрессом

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что некоторые продукты помогают нервной системе правильно функционировать и снижают уровень стресса.

«Травяные чаи, например ромашка, мята, липа или боярышник, нормализуют уровень кортизола, позволяя нервной системе успокоиться. Цитрусовые: лимон, апельсин, грейпфрут снижают уровень кортизола в крови. А источники магния, такие как бурый рис, шпинат, бананы, обладают эффектом «антистресс», — отметила Русакова в разговоре с URA.RU.

Она также напомнила, что сыр, творог, бобовые и цельнозерновые продукты очень полезны для нервной системы из-за содержания аминокислоты триптофан, которая помогает мозгу вырабатывать серотонин.

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