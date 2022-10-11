Росфинмониторинг внёс компанию Meta в перечень причастных к экстремизму организаций
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Об этом свидетельствуют данные поискового сервиса службы.
В марте пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что возвращение в Россию ряда продуктов Meta вряд ли возможно, хотя компания и пытается дистанцироваться от ошибок, которые совершила.
14 марта Роскомнадзор начал ограничивать доступ к соцсети Instagram после того, как её компания-владелец разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию против россиян.
11 марта пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.
Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией. СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.