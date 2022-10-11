Росфинмониторинг внёс компанию Meta в перечень причастных к экстремизму организаций

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла компанию Meta Platforms Inc.* в перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Об этом свидетельствуют данные поискового сервиса службы.

В марте пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что возвращение в Россию ряда продуктов Meta вряд ли возможно, хотя компания и пытается дистанцироваться от ошибок, которые совершила.

14 марта Роскомнадзор начал ограничивать доступ к соцсети Instagram после того, как её компания-владелец разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию против россиян.

11 марта пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией. СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.