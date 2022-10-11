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Врач Лиознов напомнил правила вакцинации против COVID-19 и гриппа

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Директор Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов рассказал, от каких заболеваний необходимо привиться в текущем осеннем сезоне.
Врач Лиознов напомнил правила вакцинации против COVID-19 и гриппа
  • Gettyimages.ru
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Привиться от гриппа желательно с октября по ноябрь, от коронавируса — согласно графику вакцинаций, отметил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, есть ещё одна прививка, которую стоит сделать в преддверии нового сезона, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Это прививка от бактериальной пневмококковой инфекции, которая нередко осложняет течение гриппа и коронавируса, приводя к опасным пневмониям, напомнил Лиознов.

По его словам, на момент вакцинации у человека должна быть нормальная температура, отсутствовать катаральные явления (насморк, кашель) и обострения хронических заболеваний.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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