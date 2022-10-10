Врач Дианова развеяла миф о целебных свойствах мёда

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что мёд обладает небольшим количеством микроэлементов и витаминов и его не стоит применять вместо лекарств.

«Там есть некое количество различных микроэлементов, витаминов, биологически активных веществ. Но их количество минимально, поэтому говорить, что мёд может реально лечить, не совсем верно», — объяснила Дианова в разговоре с URA.RU.

По её словам, мёд — «это дорогой сахар». Суточное потребление мёда должно быть умеренным в связи с его высокой калорийностью, заключила диетолог.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.