Врач Раевский рассказал, что тягу к солёному можно объяснить стрессом и усталостью

Врач, член-корреспондент РАН по педагогике и основатель сети клиник интегративной медицины Дмитрий Раевский объяснил регулярную тягу к солёной пище.

У человека, постоянно потребляющего много соли, может быть нарушение минерального состава крови в результате потери жидкости, например из-за занятий спортом, сказал он «Газете.Ru».

Помимо этого, смена рациона может быть вызвана стрессом и сильной физической усталостью, они влияют на биохимические процессы в организме, отметил Раевский.

Ещё одной причиной может быть беременность, когда тяга к солёной пище связана с гормональной перестройкой.

Ранее сомнолог, невролог Елена Царёва в беседе с URA.RU рассказала, что хронический недосып может стать причиной ожирения.