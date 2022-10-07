Врач Раевский рассказал, что тягу к солёному можно объяснить стрессом и усталостью
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У человека, постоянно потребляющего много соли, может быть нарушение минерального состава крови в результате потери жидкости, например из-за занятий спортом, сказал он «Газете.Ru».
Помимо этого, смена рациона может быть вызвана стрессом и сильной физической усталостью, они влияют на биохимические процессы в организме, отметил Раевский.
Ещё одной причиной может быть беременность, когда тяга к солёной пище связана с гормональной перестройкой.
Ранее сомнолог, невролог Елена Царёва в беседе с URA.RU рассказала, что хронический недосып может стать причиной ожирения.