Врач рассказала о минусах применения горчичников, банок и растирания уксусом

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, почему современные врачи не рекомендуют народную медицину в качестве основного способа лечения и профилактики ОРВИ.

«Горчичники, банки, парение ног оказывают согревающий эффект на тело и стимулируют кровообращение. Это заставляет организм мобилизовать собственные ресурсы и процессы. Однако необходимо запомнить главное: эффективность перечисленных народных методов в лечении и профилактике простудных заболеваний научно не доказана», — заявила врач.

Однако, по её словам, если не знать ограничений и противопоказаний по здоровью, не соблюсти определённые правила, можно серьёзно навредить организму и усугубить течение ОРВИ. Кроме того, подобные процедуры вызывают стресс не только у детей, но и у взрослых.

«Например, при повышении температуры в острой фазе ОРВИ и других инфекционных заболеваний дыхательных путей «горячие» процедуры могут создать дополнительную нагрузку на организм, только усугубляя воспаление. Применение банок, в свою очередь, может повредить кровеносные сосуды из-за механического втяжения кожи при вакуумном воздействии», — заявила Демьяновская.

Она также подчеркнула, что растирание уксусом или спиртом грубо нарушает терморегуляцию организма: температура кожи резко снижается, сосуды суживаются, что способствует дальнейшему повышению температуры тела.

У каждого народного метода есть противопоказания, и, если их не учитывать, можно серьёзно навредить здоровью, отметила врач.

«На горчичный порошок возможна аллергическая реакция. Растирание уксусом или спиртом строго запрещено для детей. Горячие процедуры и банки противопоказаны людям, страдающим гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, вакуум- или каппинг-терапия — именно так называется применение банок — опасно при обострении хронических заболеваний, доброкачественных и злокачественных опухолях. Мало кто знает, что банки также нельзя ставить при склонности к кровотечениям, а чтобы знать это наверняка, необходимо предварительно сдать анализ на свёртываемость крови», — заключила Демьяновская.

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