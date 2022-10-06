Аналитики отметили четырёхкратный рост спроса на витамины и БАДы в России
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При этом рост продаж спиртовых салфеток составил 477%, санитайзеров для рук и поверхностей — 300%, пишет «Газета.Ru».
Помимо этого, в сентябре активно покупали лекарства от простуды и гриппа. Так, спрос на жаропонижающие препараты увеличился в 4,5 раза (+453%), на средства от насморка и кашля — на 343% и на 329% соответственно.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал, что кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им препараты группы НПВС (обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные).