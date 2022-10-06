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Аналитики отметили четырёхкратный рост спроса на витамины и БАДы в России

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Специалисты СБЕР ЕАПТЕКИ провели исследование и выяснили, что у россиян спрос на витамины и БАДы в сентябре 2022 года вырос в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2021-го, а на обеззараживающие средства — в три раза.
Аналитики отметили четырёхкратный рост спроса на витамины и БАДы в России
  • Gettyimages.ru

При этом рост продаж спиртовых салфеток составил 477%, санитайзеров для рук и поверхностей — 300%, пишет «Газета.Ru».

Помимо этого, в сентябре активно покупали лекарства от простуды и гриппа. Так, спрос на жаропонижающие препараты увеличился в 4,5 раза (+453%), на средства от насморка и кашля — на 343% и на 329% соответственно.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал, что кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им препараты группы НПВС (обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные).

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