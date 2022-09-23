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Терапевт Алексеева посоветовала вакцинироваться от гриппа гражданам из групп риска

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Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева посоветовала вакцинироваться от гриппа гражданам из групп риска.
Терапевт Алексеева посоветовала вакцинироваться от гриппа гражданам из групп риска
  • РИА Новости

«У пожилых слабый иммунитет к вирусам. Они не ездят в метро, не ходят на большие концерты, то есть не получают ту дозу дробного иммунитета, которую получают молодые», — заявила она в беседе с НТВ.

По её словам, необходимо прививать и детей, хотя сами они переносят грипп, ОРВИ, COVID-19 и другие инфекции довольно легко.

Как отметила Алексеева, среди противопоказаний — обострения ОРВИ, ОРЗ и простуды.

«Не стоит вакцинироваться в такие периоды. Привиться можно через две недели после выздоровления», — добавила она.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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