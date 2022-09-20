Врач Сайфулина рассказала, кто заболевает простудой чаще всего

Врач-педиатр высшей категории, член Союза педиатров России Марьям Сайфулина рассказала, что чаще всего простывают люди с хроническими заболеваниями.

Об этом сообщает РИАМО.

«Чаще всего подвержены простудным заболеваниям люди, которые имеют хронические заболевания, хронические ринофарингиты, хронические бронхиты, трахеиты. Особенно люди, которые подвержены отягощённому аллергическому анамнезу, у которых отмечаются поллинозы, респираторные аллергии», — рассказала Сайфулина.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева предупредила, что человека, переносящего сезонные инфекционные заболевания на ногах, могут настичь тяжёлые осложнения.