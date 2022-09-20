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Иммунолог Ярцева предупредила об опасности осложнений из-за перенесённого на ногах ОРВИ

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева предупредила, что человека, переносящего сезонные инфекционные заболевания на ногах, могут настичь тяжёлые осложнения.

Болезненное состояние будет сказываться на всех аспектах жизни человека, подчеркнула специалист в беседе с URA.RU.

«Это может длиться месяца два точно. Вам не хватит сил ни вернуться к спорту, ни к режиму. Будет постоянное ощущение, что нет сил», — отметила Ярцева.

По её словам, в случае болезни достаточно взять трёхдневный больничный. Надо позволить себе сосредоточиться на выздоровлении, чтобы быстрее поправиться, заключила иммунолог.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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