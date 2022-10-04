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Сомнолог Царёва рассказала, что хронический недосып ведёт к ожирению

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Сомнолог, невролог Елена Царёва рассказала, что хронический недосып может стать причиной ожирения.
Сомнолог Царёва рассказала, что хронический недосып ведёт к ожирению
  • Gettyimages.ru

Если человек не высыпается, организм запускает ряд стрессовых реакций, влияющих на соотношение гормонов грелина и лептина, которые регулируют чувство голода, сообщила она в беседе с URA.RU.

«Поэтому, если мы не выспались, то вечером появится желание съесть что-нибудь калорийное, вредное, сладкое, мучное, жирное. Тем более гормон роста, который вырабатывается во сне, помогает расщеплять жир в энергию. Если сна недостаточно, то и расщепления этого будет недостаточно. И это тоже способствует набору веса», — объяснила Царёва.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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