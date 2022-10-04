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В Госдуме прокомментировали идею создания интернет-сервиса поиска госпитализированных

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение о создании в России онлайн-ресурса для поиска информации о госпитализациях.
В Госдуме прокомментировали идею создания интернет-сервиса поиска госпитализированных
  • РИА Новости

По мнению Бессараб, стоит объединить ресурсы учреждений здравоохранения, чтобы не нужно было «обзванивать все больницы, чтобы узнать, в каком конкретном месте находится родственник».

«Но всё, что касается каких-то дополнительных систем оповещения родственников, — сегодня они действуют. Если кто-то попадает больницу и находится в сознании, то обязательно его родственникам по желанию пациента сообщают об этом», — объяснила депутат.

Она также выразила обеспокоенность тем, что такими дополнительными требованиями (о создании онлайн-ресурса) может быть нарушен принцип врачебной тайны.

«Ведь каждый человек имеет право на приватность. На то, чтобы никто, кроме самого-самого близкого, его доверителя, не знал о том, что он болен. На мой взгляд, над этой инициативой стоит очень потрудиться», — заключила собеседница RT.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил создать онлайн-ресурс для поиска информации о госпитализациях.

По его мнению, в вопросе госпитализации сегодня отсутствует единый ресурс, позволяющий гражданину оперативно получить необходимую информацию.

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