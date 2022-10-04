В Госдуме предложили создать интернет-сервис поиска госпитализированных

Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать онлайн-ресурс для поиска информации о госпитализациях. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В своëм обращении законодатель отметил, что развитие информационных технологий привело к появлению многочисленных социально важных интернет-ресурсов, таких как порталы государственных и муниципальных услуг, системы онлайн-записи к врачу, которыми сегодня пользуются миллионы граждан России.

В то же время, по его мнению, в вопросе госпитализации сегодня отсутствует единый ресурс, позволяющий гражданину оперативно получить необходимую информацию.

Родственники пожилого или тяжелобольного человека не всегда могут знать о том, что он был госпитализирован, пояснил Власов. Лишь утратив с ним связь, граждане тратят значительное время на обзвон медицинских учреждений, добавил он.

Наиболее актуальна эта проблема для родственников, которые проживают в другом городе или даже за рубежом, не имея представления, например, как позвонить из другого государства на короткий номер экстренной службы в России для получения необходимой информации, отметил парламентарий.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность создания единого интернет-ресурса, на котором по дате рождения, ФИО, серии и номеру паспорта, иной личной информации можно будет оперативно получить сведения о факте госпитализации, медицинском учреждении, в которое был госпитализирован гражданин, контактных данных медицинского учреждения», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что москвичи воспользовались сервисом онлайн-записи к врачу 70 млн раз в 2022 году.