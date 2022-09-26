Москвичи воспользовались сервисом онлайн-записи к врачу более 70 млн раз в 2022 году

Заместитель руководителя Депздрава Москвы Илья Тыров рассказал, что с момента запуска сервиса онлайн-записи к врачу в 2012 году москвичи воспользовались им более 450 млн раз.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, с начала текущего года жители столицы записались к врачу онлайн более 70 млн раз.

«Выбрать удобное время посещения поликлиники можно в приложении смартфона или через интернет-порталы не выходя из дома — из любой локации, не совершая никаких звонков, 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Среди преимуществ сервиса — наглядность свободного для записи времени: пациент видит актуальное расписание, а если нужное время занято, может сориентироваться и подобрать альтернативу», — приводит слова Тырова НТВ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье специалисты провели более 30 тыс. телемедицинских консультаций за всё время работы сервиса.