Врачи Подмосковья провели более 30 тысяч медицинских консультаций в онлайн-формате

В Подмосковье специалисты провели более 30 тыс. телемедицинских консультаций.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

«За всё время медицинские специалисты в Подмосковье провели 31 тыс. таких консультаций и оформили 14 тыс. электронных рецептов на льготные лекарства», — рассказала первый зампредседателя правительства области Светлана Стригункова.

Во время онлайн-консультаций врачи также могут скорректировать или назначить курс лечения, либо направить пациента на дополнительную консультацию к узкопрофильному специалисту.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.