Врач Водовозов развеял миф о том, что виноградные косточки вызывают аппендицит

Российский научный журналист и медицинский блогер, врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов ответил на вопрос, может ли от виноградных косточек быть аппендицит.

В беседе с «Тульской службой новостей» эксперт объяснил, что распространённое мнение, что употребление косточек винограда может спровоцировать возникновение аппендицита, является ошибочным.

«То, что человек съест косточки винограда и у него возникнет аппендицит, — это миф. Они действительно попадают в аппендикс, но это не означает, что они вызывают воспаление», — заявил Водовозов.

По его словам, истинные причины возникновения аппендицита до конца не изучены.

Ранее врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко в беседе с URA.RU заявила, что на желчном пузыре негативно сказываются кофе, алкоголь, жареная, острая и копчёная еда, а также никотин.