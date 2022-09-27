Спецборт МЧС доставил раненных при стрельбе в школе Ижевска в аэропорт Жуковский
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Об этом информирует РИА Новости.
«Самолёт Ил-76 доставил пострадавших в аэропорт Жуковский, — говорится в сообщении.
В полёте пострадавшие находились в специальных медицинских модулях, позволяющих контролировать состояние пациентов.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Ижевск в связи с расследованием уголовного дела о нападении на школу.
Полиция и Росгвардия усилили меры безопасности в школах Ижевска после стрельбы в школе №88.
В пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.
С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.