Спецборт МЧС доставил раненных при стрельбе в школе Ижевска в аэропорт Жуковский

Спецборт МЧС России доставил в подмосковный аэропорт Жуковский раненных при стрельбе в школе Ижевска.

Об этом информирует РИА Новости.

«Самолёт Ил-76 доставил пострадавших в аэропорт Жуковский, — говорится в сообщении.

В полёте пострадавшие находились в специальных медицинских модулях, позволяющих контролировать состояние пациентов.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Ижевск в связи с расследованием уголовного дела о нападении на школу.

Полиция и Росгвардия усилили меры безопасности в школах Ижевска после стрельбы в школе №88.

В пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.