военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Спецборт МЧС доставил раненных при стрельбе в школе Ижевска в аэропорт Жуковский

Короткая ссылка
Спецборт МЧС России доставил в подмосковный аэропорт Жуковский раненных при стрельбе в школе Ижевска.
Спецборт МЧС доставил раненных при стрельбе в школе Ижевска в аэропорт Жуковский
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Самолёт Ил-76 доставил пострадавших в аэропорт Жуковский, — говорится в сообщении.

В полёте пострадавшие находились в специальных медицинских модулях, позволяющих контролировать состояние пациентов.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Ижевск в связи с расследованием уголовного дела о нападении на школу.

Полиция и Росгвардия усилили меры безопасности в школах Ижевска после стрельбы в школе №88.

В пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить