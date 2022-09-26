В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим при стрельбе в школе

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88, заявил глава республики Александр Бречалов.

«С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88», — написал он в Telegram.

Бречалов добавил, что по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким.

По последним данным, число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до девяти.

Среди погибших — пять школьников, два охранника и два учителя.