В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим при стрельбе в школе
- РИА Новости
«С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88», — написал он в Telegram.
Бречалов добавил, что по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким.
По последним данным, число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до девяти.
Среди погибших — пять школьников, два охранника и два учителя.