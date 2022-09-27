Росгвардия и полиция усилили меры безопасности в школах Ижевска

Полиция и Росгвардия усилили меры безопасности в школах Ижевска после стрельбы в школе №88.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сотрудниками МВД по Удмуртской Республике усилены меры безопасности школ в Ижевске после нападения на школу в Ижевске 26 сентября. Кроме того, Росгвардия Удмуртии вывела группы реагирования в усиленные патрули учебных заведений и близлежащих территорий», — говорится в сообщении в Telegram.

Все силы были приведены в повышенную готовность, созданы круглосуточные резервы патрулей.

Ранее в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.