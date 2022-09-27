военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Росгвардия и полиция усилили меры безопасности в школах Ижевска

Короткая ссылка
Полиция и Росгвардия усилили меры безопасности в школах Ижевска после стрельбы в школе №88.
Росгвардия и полиция усилили меры безопасности в школах Ижевска
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сотрудниками МВД по Удмуртской Республике усилены меры безопасности школ в Ижевске после нападения на школу в Ижевске 26 сентября. Кроме того, Росгвардия Удмуртии вывела группы реагирования в усиленные патрули учебных заведений и близлежащих территорий», — говорится в сообщении в Telegram.

Все силы были приведены в повышенную готовность, созданы круглосуточные резервы патрулей.

Ранее в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить