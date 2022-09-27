Бастрыкин прибыл в Ижевск в связи с расследованием дела о нападении на школу

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Ижевск в связи с расследованием уголовного дела о нападении на школу.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин... прибыл в город Ижевск Удмуртской Республики в связи с расследованием уголовного дела, связанного с нападением на школу», — говорится в сообщении.

Бастрыкин осмотрел место происшествия и дал следователям и криминалистам поручения по сбору и фиксации необходимых доказательств и по назначению экспертных исследований.

Ранее в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.