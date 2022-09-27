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Диетолог Гинзбург назвал картофель самым опасным овощем для диабетиков

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что картофель является самым опасным овощем для людей с диабетом первого и второго типа.
Диетолог Гинзбург назвал картофель самым опасным овощем для диабетиков
  • Gettyimages.ru
  • © Lew Robertson

Этот овощ имеет высокий гликемический индекс, отметил он в беседе с «Москвой 24».

«При диабете первого типа опасно есть картошку, потому что картошка — это в общем-то быстроусвояемые углеводы, для усвоения которых требуется инсулин, а инсулина при первом типе диабета нет. То есть это может вызвать декомпенсацию сахарного диабета», — предупредил Гинзбург.

По его словам, у диабетиков второго типа уровень сахара в крови после употребления картошки резко повышается. При этом все остальные овощи не представляют опасности для диабетиков, заключил эксперт.

Ранее врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU посоветовала людям после 40 лет сократить потребление молочных продуктов, красного мяса и изделий из пшеничной муки.

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