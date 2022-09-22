Диетолог Евдокимова назвала тыкву полезным продуктом для повышения иммунитета
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В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что одним из таких продуктов является сало.
«В нём содержится большое количество арахидоновой кислоты, которая повышает противовирусные свойства в организме, входит в структуру клеточных мембран и обладает достаточно высоким эффектом по повышению иммунитета и профилактики вирусных заболеваний», — пояснила эксперт.
По её словам, семена подсолнуха содержат много жирорастворимых витаминов А, D и E.
Кроме того, отметила Евдокимова, в тыкве много каротиноидов и микроэлементов, способствующих укреплению иммунитета.
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