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Диетолог Соломатина рассказала, что товарный вид овощей и фруктов не всегда говорит об их качестве

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Диетолог, к. м. н. Елена Соломатина рассказала, что невзрачный вид фруктов и овощей не всегда свидетельствует об их низком качестве.
Диетолог Соломатина рассказала, что товарный вид овощей и фруктов не всегда говорит об их качестве
  • РИА Новости

Органические овощи и фрукты могут выглядеть не очень красиво, но для здоровья они полезнее, подчеркнула она в интервью Радио Sputnik.

«Если мы посмотрим на те же яблоки, которые везли издалека и обрабатывали перед поездкой, то они блестящие, глянцевые, все одинаковые. А рядом мы можем увидеть неказистые, разного размера плоды из Подмосковья. Или бывает просто «пластмассовая» клубника, особенно не в сезон, ягодка к ягодке, и разные по размеру, не такие красные, но пахнущие клубникой летние ягоды из соседнего региона», — сказала Соломатина.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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