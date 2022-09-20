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Диетолог Лазуренко заявила о возможном вреде однообразного питания

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Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко заявила о возможном вреде однообразного питания.
Диетолог Лазуренко заявила о возможном вреде однообразного питания
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что если постоянно употреблять одни и те же блюда, то организм не будет получать все полезные вещества.

«Могут быть слабость, утомляемость, повышенная подверженность всяким простудным заболеваниям как вирусной, так и бактериальной природы, общее снижение иммунитета», — сообщила Лазуренко.

По её словам, нужно питаться разнообразно — с учётом белков, жиров, углеводов.

«Важно понимать, о ком идёт речь. Это растущий организм, беременные или пожилые. Для каждой из этих категорий людей должен быть разнообразный и специфический тип питания, который подходит именно ему, конкретному человеку», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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