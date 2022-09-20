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Диетолог Соломатина посоветовала есть овсянку на завтрак 2—3 раза в неделю

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно употреблять овсяную кашу.
Диетолог Соломатина посоветовала есть овсянку на завтрак 2—3 раза в неделю
  • Gettyimages.ru
  • © Ilona Titova / EyeEm

В разговоре с kp.ru специалист порекомендовала есть овсяные каши на завтрак два-три раза в неделю с добавлением какого-нибудь белкового продукта — творога, сыра, яйца.

Поскольку каша содержит много углеводов, логичнее есть её в первой половине дня, чтобы получить запас энергии.

А вот вечером или тем более перед сном есть кашу не следует, потому что полученную энергию организм не успеет израсходовать и она переработается в жировые отложения, отметила Соломатина.

По её словам, не стоит есть кашу ежедневно, поскольку питание должно быть разнообразным.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU объяснила пользу цельных овощей по сравнению салатами.

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