Диетолог Соломатина посоветовала есть овсянку на завтрак 2—3 раза в неделю

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно употреблять овсяную кашу.

В разговоре с kp.ru специалист порекомендовала есть овсяные каши на завтрак два-три раза в неделю с добавлением какого-нибудь белкового продукта — творога, сыра, яйца.

Поскольку каша содержит много углеводов, логичнее есть её в первой половине дня, чтобы получить запас энергии.

А вот вечером или тем более перед сном есть кашу не следует, потому что полученную энергию организм не успеет израсходовать и она переработается в жировые отложения, отметила Соломатина.

По её словам, не стоит есть кашу ежедневно, поскольку питание должно быть разнообразным.

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