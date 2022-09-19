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Эндокринолог Калинина предупредила, что соки снижают действие антибиотиков

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Врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина рассказала, что употребление ряда продуктов нежелательно вместе с лекарствами, это может оказаться опасным.
Эндокринолог Калинина предупредила, что соки снижают действие антибиотиков
  • Gettyimages.ru

Кислые фруктовые и овощные соки снижают действие антибиотиков, антисекреторных средств, а также препаратов против опухолей и с содержанием железа, отметила специалист в беседе с «Москвой 24».

По её словам, во время приёма антикоагулянтов (препараты для профилактики и лечения тромбозов. — RT) нельзя пить клюквенный сок, это может привести к кровотечению. Подобные лекарства нежелательно употреблять и с продуктами, богатыми витамином К, такими как огурцы, соя, фасоль, зелёные листья салата, капусты, шпината, крапивы.

Молочные продукты, чай, кофе, орехи, пшеничный хлеб и пшённая каша снижают активность препаратов с содержанием железа. А при лечении антибиотиками из группы тетрациклинов из меню надо исключить копчёности, заключила Калинина.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU объяснила пользу цельных овощей по сравнению салатами.

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