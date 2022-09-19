Диетолог Тихомирова назвала высокоуглеводный рацион серьёзной угрозой здоровью печени

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что избыточный высокоуглеводный рацион является самой вредоносной угрозой для печени.

В беседе с «Известиями» она предупредила, что именно совокупность продуктов может привести к жировому гепатозу — ожирению печени, которому способствует очень калорийная еда.

«В первую очередь для печени представляет опасность употребление сахара в чистом и нечистом виде — сладости, избыточное употребление фруктов. Во фруктах содержится фруктоза, которая стремительно вызывает ожирение печени. Серьёзный вред печени наносят комбинации жира, соли и углеводов, например жареная картошка, макароны, покрытые жирными заправками, плов, в том числе избыточное употребление круп и хлеба», — указала врач.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU объяснила пользу цельных овощей по сравнению салатами.