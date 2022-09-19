военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Тихомирова назвала высокоуглеводный рацион серьёзной угрозой здоровью печени

Короткая ссылка
Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что избыточный высокоуглеводный рацион является самой вредоносной угрозой для печени.
Диетолог Тихомирова назвала высокоуглеводный рацион серьёзной угрозой здоровью печени
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Известиями» она предупредила, что именно совокупность продуктов может привести к жировому гепатозу — ожирению печени, которому способствует очень калорийная еда.

«В первую очередь для печени представляет опасность употребление сахара в чистом и нечистом виде — сладости, избыточное употребление фруктов. Во фруктах содержится фруктоза, которая стремительно вызывает ожирение печени. Серьёзный вред печени наносят комбинации жира, соли и углеводов, например жареная картошка, макароны, покрытые жирными заправками, плов, в том числе избыточное употребление круп и хлеба», — указала врач.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU объяснила пользу цельных овощей по сравнению салатами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить